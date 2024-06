Nubifragi nel Nord-Ovest, torrenti in piena in Val d’Aosta. E Cogne resta isolata da una frana – I video

Serata di forte maltempo in diverse zone del Nord-Ovest, oggi sabato 29 giugno. Con conseguenze in alcuni casi severe. Nelle valli Orco, Soana e nelle valli di Lanzo – tra Piemonte e Valle D’Aosta – si segnalano diverse situazioni di criticità dopo i violenti temporali, con torrenti in piena e strade inagibili. A Noasca, sotto al Gran Paradiso, sono caduti in poche ore 149 millimetri di pioggia – come mostrano i video diffusi dalla Pro Loco – a Cogne oltre 90. Nella nota località di villeggiatura valdostana alle preoccupazioni per le conseguenti esondazioni dei torrenti si aggiungono tra l’altro quelle per l’isolamento del paese, per una frana caduta nelle scorse ore in frazione Epinel. Secondo il bollettino serale del Centro funzionale della Valle d’Aosta, d’altra parte «i fenomeni meteorologici non si esauriranno prima delle prime ore della giornata di domani» (domenica 30 giugno, ndr). È salita da gialla ad arancione l’allerta idrogeologica nelle valli del Gran Paradiso. Anche nella Valle di Viù, in provincia di Torino, alcuni pastori sono rimasti isolati fra le montagne dopo che due frane si sono staccate nel territorio di Usseglio per effetto del nubifragio di oggi.

Leggi anche: