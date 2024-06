Tragedia sul Lago di Valvestino, motociclista 28enne muore dopo lo schianto contro la moto guidata dal fratello

Tragedia oggi, domenica 30 giugno, lungo la strada che costeggia il lago di Valvestino, in provincia di Brescia. Un motociclista di 28 anni è morto dopo essersi scontrato con violenza con un’altra moto, alla guida era il fratello. I due, originari del Comasco, stavano scendendo dalla Sp8 che costeggia il Valvestino, tragitto molto amato dai motociclisti, verso Gargnano, sul Lago di Garda. Lo schianto è stato terribile, secondo quanto riportano agenzie e giornali locali. Sbalzato dalla sua moto, il 28enne è volato nel dirupo – profondo decine di metri – che divide la strada dal lago sottostante. Arrivati sul posto, dopo una faticosa operazione di recupero, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare constatare il decesso del giovane. Non è chiaro al momento in quali condizioni versi il ragazzo a bordo dell’altra moto. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e quella locale – che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada – e i Vigili del Fuoco. Si tratta del secondo incidente stradale mortale verificatosi nell’arco di poche ore nel Bresciano. Nella notte tra sabato e domenica una ragazza di 27 anni, Marica Avanzi, è morta dopo essersi schiantata contro un guardrail a Gavardo con la sua Audi A3.

