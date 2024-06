Guasto sulla ferrovia tra Termini e Roma Prenestina: treni in ritardo su tutto l’asse tirrenico

Un guasto tecnico sulla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Prenestina dalle 8.13 di questa mattina sta rallentando la circolazione sull’asse tirrenico. Non mentono le foto dei tabelloni delle stazioni ciascuno riportante una lunga lista di treni in ritardo. Le conseguenze si stanno manifestando in tutta la penisola, da Brescia a Napoli, passando per Firenze e Torino. Il problema, si legge sul sito di Trenitalia nell’aggiornamento delle 12, è già stato risolto, ma nelle prossime ore i treni continueranno a subire ritardi fino ai 30 minuti. Mentre nel corso della mattinata convogli dell’alta velocità, intercity, e regionali hanno avuto tempi di percorrenza che in alcuni casi hanno superato i 100 minuti di ritardo, dovendo i treni circolare su percorsi alternativi. Di seguito la lista dei treni che hanno subito i ritardi più significativi.

Treni in ritardo 30 giugno 2024

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 100 minuti:

• FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:32)

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:54)

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:55)

• FR 9693 Roma Termini (8:53) – Pompei (11:20)

• FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:40)

Treni Alta Velocità che oggi fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

Foto in copertina di: Marianna Aprile / X

Leggi anche: