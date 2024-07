Pisa, violenta e filma una 19enne fuori da una discoteca: arrestato per lesioni gravissime

Un uomo di 19 anni è stato arrestato e si trova in carcere a Pontedera, nel Pisano, con l’accusa di aver violentato una coetanea e di averle procurato lesioni gravissime dopo un incontro in discoteca a inizio giugno. I due si sarebbero conosciuti nel locale la sera stessa, poi sarebbero usciti dall’edificio e si sarebbero appartati. Qui l’uomo, italiano e incensurato, avrebbe violentato sessualmente la vittima, nonostante la giovane l’avesse ripetutamente respinto, riprendendo tutte le fasi dell’aggressione con il suo cellulare. Le indagini sono iniziate dopo il ricovero in ospedale della ragazza. A causa delle ferite riportate è stata ricoverata alcuni giorni e i medici le hanno dato una prognosi tra i 20 e i 40 giorni per guarire dalle lesioni. La giovane ha fornito agli agenti di polizia il nickname usato sui social network dall’aggressore e una sua descrizione, che ha permesso agli investigatori di individuare e arrestare il presunto responsabile, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della procura pisana.

