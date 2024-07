Sardegna, malore in acqua davanti alle spiaggia di Chia: morto un 42enne modenese

Un bagnante di 43 anni, residente nel Modenese, è morto intorno alle 14 di lunedì 1 luglio sulle spiagge di Chia dopo aver avuto un malore mentre si trovava in acqua. L’incidente è avvenuto nel tratto sabbioso di Su Giudeu, litorale di Domus de Maria, mentre l’uomo stava trascorrendo la giornata al mare con la moglie e i due figli. L’uomo è stato soccorso da altri bagnanti e dai bagnini di altri stabilimenti, che sono corsi in acqua e lo hanno portato a riva, ma era già privo di sensi. I tentativi di rianimazione sono proseguiti anche dopo l’arrivo degli operatori del 118 e con l’aiuto di un defibrillatore, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e si è reso vano anche l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale.

