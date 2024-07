Morte di Satnam Singh, arrestato Antonello Lovato: è accusato di omicidio doloso del bracciante. «Se soccorso si sarebbe salvato»

È stato arrestato dai carabinieri di Latina Antonello Lovato, titolare dell’azienda agricola in cui lavorava Satnam Singh, morto tragicamente dopo un incidente sul lavoro lo scorso 19 giugno. L’accusa nei confronti di Lovato jr. è di omicidio doloso del bracciante indiano. Come spiega in una nota la procura di Latina: «Sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale la Procura ha variato l’ipotesi di reato inizialmente configurata (omicidio colposo) ed ha contestato il reato di omicidio doloso con dolo eventuale». La consulenza medico legale ha infatti accertato che ove Singh, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato.

Leggi anche: