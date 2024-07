«Salis vestita come una cameriera di Catanzaro», il sindaco non querela più Feltri: «Si è scusato, ha capito di averla fatta grossa»

Il commento di Vittorio Feltri su Ilaria Salis a Bruxelles «vestita come una cameriera di Catanzaro» aveva fatto infuriare il sindaco del capoluogo della Calabria. Per quelle frasi denigratorie Nicola Fiorita aveva preteso dell’editorialista del Giornale le scuse da rivolgere alla città e, soprattutto, «alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità». In caso contrario, l’avrebbe portato in tribunale. E, ora, quelle scuse sono arrivate (soltanto, però, nei confronti del primo cittadino): «Avere ricevuto le scuse da Feltri in diretta dai microfoni di la Zanzara di Cruciani e Parenzo, considerata la spigolosità del personaggio, non cancella l’amarezza e l’indignazione ma quanto meno le attenua – afferma Fiorita, ripreso da Repubblica – Feltri non chiede mai scusa, ne sa qualcosa Raggi, e se ha ritenuto di farlo, sia pure a denti stretti, vuole dire che ha capito di averla fatta grossa. Mi basta. Ma non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la guardia nella difesa della nostra terra e dei nostri figli».

Con il video pubblicato su TikTok dal Giornale, Feltri aveva fatto infuriare il sindaco di Catanzaro: «Vittorio Feltri il vero volto della Padania. Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata. Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani», aveva detto il sindaco, raccogliendo solidarietà da chi ha commentato il post, condannando a più riprese le idee di Feltri.

