Lanfranco Principi: il sindaco di Aprilia arrestato in un’operazione dell’Antimafia di Roma

C’è anche il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi tra i 25 arrestati nell’operazione della Dda di Roma. I reati contestati sono associazione mafiosa finalizzata all’estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro la pubblica amministrazione. Il primo cittadino è stato posto ai domiciliari. Il gruppo criminale puntava, inoltre, ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e intendeva ostacolare il libero esercizio del voto. In questo momento sono in corso perquisizioni a casa del primo cittadino. Contestati anche usura e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori della cittadina di Aprilia per somme di denaro cospicue e con l’imposizione di tassi usurari.

Tra le accuse anche la detenzione e il porto di armi utili alla consumazione dei reati fine e al mantenimento del controllo del territorio e ribadire la superiorità del sodalizio. L’organizzazione si proponeva di acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici, di ostacolare il libero esercizio del voto. Oltre alle misure cautelari personali, eseguite nei confronti degli indagati, sono state disposte dal gip misure cautelari reali e sono in corso anche numerose perquisizioni. Principi era stato eletto a primo cittadino nel maggio del 2023 sostenuto da una coalizione di centrodestra di cui facevano parte FdI, Lega, e alcune liste civiche.

