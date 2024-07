Maltempo Cogne, la Valle d’Aosta chiede lo stato di emergenza

In seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Val d’Aosta nello scorso fine settimana, abbattendosi con particolare intensità sulla valle di Cogne e a Cervinia, la Regione ha inviato a Roma la richiesta di stato di emergenza nazionale. L’Ansa scrive che l’istanza al momento è incompleta in quanto mancano alcune informazioni previste dalla procedura, tra cui la quantificazione dei danni. All’inizio della prossima settimana, nella giornata di martedì, il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, dovrebbe raggiungere il posto per completare la pratica e chiudere l’iter.

«L’iter verrà concluso a breve»

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, si è recato a Cogne con la giunta per incontrare l’amministrazione locale e la popolazione. E ha dichiarato: «Ieri abbiamo mandato una prima richiesta e, in base alle procedure della protezione civile nazionale, non può non essere completa. Ma le necessità di comunicare questa nostra esigenza di avere un riconoscimento della gravità ci ha imposto di anticipare. L’iter verrà concluso la prossima settimana. Martedì saliranno i tecnici della protezione civile per completare la richiesta, che necessita di una raccolta dati su tutto il territorio, non solo quello di Cogne ma di tutti i comuni interessati. L’amministrazione cerca di essere molto concreta e molto realista nell’affrontare la tematica».

