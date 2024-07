Olbia, coppia di turisti nasconde i nipotini nel bagagliaio per imbarcarsi sul traghetto: multa di 2mila euro

Due turisti di Trento erano pronti a far ritorno da una vacanza in Sardegna, che si erano goduti insieme ai loro nipotini, di 10 e 12 anni. L’andata era filata liscia, così come il soggiorno tra le acque cristalline dell’isola. Quando però la coppia si accingeva a prendere il traghetto che da Olbia l’avrebbe portata a Livorno, alle 22 della sera di venerdì 28 giugno, è saltato fuori un intoppo. I due bambini non avevano i documenti, e il loro viaggio rischiava di saltare. Così, hanno pensato a una soluzione a dir poco fantasiosa: hanno nascosto i nipotini nel bagagliaio del Suv della Volvo di loro proprietà, e si sono imbarcati come se nulla fosse.

La scoperta

Fino ai controlli delle guardie di sicurezza dell’autorità portuale, il piano sembrava poter funzionare, scrive la Nuova Sardegna. Ma una volta saliti sul ponte della Grimaldi, quando mancava solo mezz’ora alla partenza, il personale di bordo (forse allertato da terra) ha capito che c’era qualcosa di strano. Nonostante avessero richiesto quattro biglietti, con la cabina e il passaggio auto, avevano finito per acquistarne solo due quando gli avevano richiesto i documenti dei bambini, di cui erano sprovvisti. Una volta scoperti i piccoli nella macchina, sono stati costretti tutti a scendere dal traghetto. Per gli zii è scattata inoltre la sanzione amministrativa: dovranno pagare duemila euro.

