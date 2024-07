Pinerolo, padre 84enne uccide il figlio con una spranga dopo una lite

Una lite, l’ennesima, culminata in un’aggressione violenta. È questa l’ipotesi dei carabinieri della compagnia di Pinerolo intervenuti a Roletto, nel Torinese, dove un uomo di 84 anni avrebbe ucciso il figlio 40enne colpendolo con una spranga di ferro. I militari sono stati avvertiti da un’altra persona, un conoscente che l’anziano avrebbe chiamato dopo aver ucciso il figlio. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 ma non c’era più nulla da fare. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Del Grosso della procura di Torino. Secondo una prima ricostruzione, i due vivevano insieme da una decina di anni, dalla morte della moglie. Pierangelo Romagnollo, questo il nome dell’84enne, avrebbe colpito il figlio Ailton, di origine brasiliana e adottato da bambino, nella villa a due piani dove abitavano in borgata Roncaglia. Secondo i vicini, padre e figlio litigavano spesso.

