Tragedia a Rimini, 40enne si lancia dal tetto con il figlio di 6 anni in braccio: morti entrambi. Trovati biglietti di addio

Una donna di 40 anni si è suicidata lanciandosi dal tetto di un condominio di cinque piani con in braccio il figlio di sei anni. Sia lei che il piccolo sono morti. Accade a Rimini in un palazzo in via delle Piante, zona Celle della città. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna, che lavorava come commessa, era in uno stato di sofferenza psichica: soffriva di depressione. Mentre la polizia della squadra mobile sta svolgendo gli accertamenti su quanto accaduto, sono state svolte le primissimi ricostruzioni delle ultime ore della donna. La 40enne era solita accompagnare il piccolo tutte le mattine dai suoi genitori per poi andare al lavoro. I nonni, infatti, avrebbero poi dovuto accompagnare il bambino al centro estivo. Tuttavia, una volta giunta al condominio, la donna avrebbe deciso di salire sul tetto. Poi la tragedia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le forze dell’ordine, che hanno rivenuto dei biglietti di addio addosso alla donna. Lascia un compagno, che risulta essere il padre del piccolo.

Leggi anche: