Bonus colonnine: come e quando fare richiesta per l’incentivo sull’installazione delle ricariche elettriche

Da mezzogiorno di lunedì, 8 luglio, sarà possibile prenotare il «bonus colonnine», ovvero l’incentivo previsto dal Dpcm 4 agosto 2022 destinato ai chi vuole installare una ricarica elettrica presso la propria abitazione. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il promemoria sul proprio sito istituzionale, ricordando che l’accesso sull’apposita piattaforma informatica è consentito a persone fisiche residenti in Italia e condomìni rappresentati dall’amministratore pro-tempore o da un condomino delegato. La somma massima erogabile a ogni richiedente ammonta a 1.500 euro per i privati e sale fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le risorse stanziate per la misura sono pari a 20 milioni di euro nel 2024.

Come ottenere il bonus

Il bonus dovrà essere destinato all’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come colonnine o wall box). Per accedere alla piattaforma, basterà effettuare l’accesso tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Quando la procedura sarà andata a buon fine, sarà possibile procedere alla compilazione guidata dell’apposito modulo elettronico di richiesta. La domanda sarà perfezionata solo attraverso il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva. Nel caso di ulteriori dubbi o necessità di chiarimenti, è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Mimit, compilando il modulo online oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97.

