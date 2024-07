Napoli, ubriaco alla guida investe e uccide una 27enne: illese le due nipotine di 10 e 7 anni che erano con lei

Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. È stato arrestato per omicidio stradale

Un 26enne positivo all’alcool test ha investito e ucciso la scorsa notte una donna di 27 anni a Camposano, in provincia di Napoli. Le due nipotine, di 10 e 7 anni, che erano con la vittima sono rimaste illese. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna – Lucia Passariello, questo il suo nome – stava passeggiando in via Croce San Nicola quando lungo lo stesso senso di marcia è arrivata il veicolo, una Suzuki splash guidata dal giovane, che avrebbe preso in pieno Passariello, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto 1 metro e mezzo. La 27enne è morta sul colpo, mentre le due bambine sono miracolosamente illese ma in stato di shock.

L’alcool test e l’arresto per omicidio stradale

L’uomo alla guida si è fermato dopo l’investimento e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l. È stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre l’auto è stata sequestrata. Dalle prime indagini dei carabinieri, i documenti di circolazione del 26enne erano in regola ed il veicolo assicurato. La salma della giovane sarà ora sottoposta ad autopsia al Policlinico di Napoli.

Leggi anche: