Trento, sequestra madre e figlio di cinque anni: arrestato

Un cittadino albanese ha sequestrato una donna di 26 anni e suo figlio di cinque a Grigno in provincia di Trento. L’uomo, 33 anni, residente nel trevigiano, ha intercettato a Borgoricco (Padova), la donna che stava accompagnando in auto il figlio alla scuola dell’infanzia, e con la minaccia di un coltello li ha costretti a fermarsi. Poi si è messo la guida dell’auto portando con sé il bambino e la madre, nel frattempo immobilizzati con fascette in plastica alle caviglie. Dopo circa mezz’ora il marito che non vedeva rientrare la moglie ha chiamato il 112. I carabinieri di Cittadella si sono messi in contatto con la 26enne. Lei, minacciata dall’uomo, ha risposto in maniera evasiva. E così è scattato l’allarme.

L’alert è stato esteso a tutto il Veneto e alle regioni limitrofe. I carabinieri attraverso l’attivazione di una capillare localizzazione tecnica autorizzata dalla Procura padovana, con il supporto dei sistemi di rilevazione targhe dislocati lungo le arterie stradali, sono riusciti a localizzare il veicolo, sempre condotto dall’uomo che, brandendo il coltello, teneva in ostaggio la donna e il bambino. C’è stato un inseguimento per quasi un centinaio di chilometri fino a Grigno (Trento) dove l’auto condotta dal sequestratore è stata accerchiata e bloccata. La donna e suo figlio sono stati liberati, mentre l’albanese è stato ammanettato. In questa fase sono intervenuti anche i militari di Bassano del Grappa (Vicenza) e di Borgo Valsugana (Trento).

