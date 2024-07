Torino, aggredito il clown delle bolle di sapone Idà: «Mi dicevano: “Torna al tuo Paese”» – Il video

A poche ore dall’aggressione al musicista Pietro Morello, un altro pestaggio si è verificato nel cuore di Torino. La vittima, che ha denunciato l’accaduto sui social, è Clown Idà, l’artista di strada conosciuto per i suoi spettacoli di animazione con le gigantesche bolle di sapone nelle piazze piemontesi. Sulla sua pagina Instagram, Idà ha ricostruito l’assalto, sia fisico che verbale, avvenuta alle 3 di notte all’uscita di un locale della periferia torinese. «Stava finendo una serata e, verso le tre, sono uscito dal locale per tornare a casa. Ho trovato due persone che mi aspettavano, poco prima erano dentro anche loro. Io non li conoscevo, loro hanno iniziato a rivolgermi insulti razzisti come “Che ci fai qua, torna al tuo Paese”, fino ad arrivare ad aggredirmi», racconta Idà. Nel filmato il clown – che mostra l’occhio destro gonfio e un collarino – racconta di essere andato al pronto soccorso, di avere avuto una prognosi di 7 giorni. «Andrò a fare denuncia – aggiunge – ho identificato uno dei due aggressori, è il gestore di un circolo Arci. Sono molto dispiaciuto, sono in Italia da 11 anni, quello che mi è successo è la dimostrazione di dove sta andando il Paese. Ora vado a fare la denuncia e spero che la giustizia il suo corso», conclude.

Foto copertina: Instagram | Clownida_animazione_eventi

Leggi anche: