Filippo Turetta rinuncia all’udienza preliminare e va dritto al processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Niente udienza preliminare: Filippo Turetta andrà direttamente a processo in Assise per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La scelta, spiega il suo avvocato difensore, il prof Giovanni Caruso «consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti». La difesa inoltre precisa che non chiederà una perizia psichiatrica «ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione della Autorità Giudiziaria».

