Torino, offre da bere a quattro ragazze e abusa di due di loro: arrestato un uomo di 30 anni

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver tentato di violentare quattro ragazze, di cui una sedicenne. Le accuse di cui dovrà rispondere sono violenza sessuale verso la minorenne e tentata violenza verso una maggiorenne. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, tutto sarebbe accaduto in Borgo San Paolo, un quartiere del capoluogo piemontese, lo scorso 30 giugno. Le ragazze hanno raccontato agli inquirenti di aver incontrato l’uomo, che già conoscevano, in un locale. In un primo momento, il 30enne ha offerto loro da bere poi, a fine serata, ha proposto di riaccompagnarle a casa.

Le violenze

Con una scusa però arriva davanti al portone del suo appartamento, e le invita a salire. Ed è lì che sarebbero iniziate le violenze. Poco dopo essere tornato a casa, il 30enne sarebbe sceso con la ragazza più piccola del gruppo a comprare le sigarette, ma una volta in strada l’avrebbe spinta von forza contro un’auto e avrebbe abusato di lei. Una volta rientrato nell’abitazione, si sarebbe avventato su una seconda ragazza, prendendola a schiaffi, spingendola sul letto e strappandole i vestiti, tentando di violentarla.

L’arrivo dei carabinieri

Secondo quanto hanno ricostruito le forze dell’ordine, nell’abitazione c’erano anche degli amici del 30enne che appena è iniziata l’aggressione sono scappati. Le altre due amiche del gruppo invece sono uscite nel cortile e hanno gridato chiedendo aiuto. Poco più tardi, i carabinieri sono arrivati ma l’uomo nel frattempo era scappato saltando dalla finestra. I militari lo hanno trovato in strada mentre stava aggredendo le due giovani e si sospetta fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

