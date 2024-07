Ariane 6, è decollato il nuovo lanciatore europeo – Il video

Si tratta di un lancio destinato a segnare un passo in avanti per la Space Economy europea. Per il lanciatore Ariane sono previsti altri 6 lanci nel 2025 e 8 nel 2026

È partito nella serata di oggi 9 luglio, dalla foresta che circonda il Centro Spaziale europeo di Kourou (Guyana Francese), Ariane 6, il nuovo lanciatore europeo messo a punto da una squadra di 13 Paesi, compresa l’Italia, guidata dall’Esa con ArianeGroup, Arianespace e l’agenzia spaziale francese Cnes. Si tratta di un lancio destinato a segnare un passo in avanti per la Space Economy europea. Ariane 6 consente infatti il trasporto di più carichi, e il loro rilascio su orbite diverse.

La tecnologia

Oggi verranno rilasciati sulla stessa orbita, ma non tutti insieme: inizieranno con i 14 cubesat di proprietà di istituzioni di ricerca e aziende private. Verrà dunque il turno delle due capsule di rientro, una di un’azienda privata e una di Ariane Group. Inoltre, è stata utilizzata la “Canopée”, la prima nave cargo a propulsione ibrida, alimentata in parte con l’energia eolica. Ariane si distingue anche per Vinci, il motore progettato per accendersi più volte per rilasciare i satelliti e un’ultima volta per scendere verso l’atmosfera terrestre, bruciando nell’impatto al fine di ridurre l’inquinamento prodotto in orbita dai detriti spaziali. L’attenzione alle risorse è dimostrata anche dal fatto che le tonnellate utilizzate durante il lancio verranno recuperate e utilizzate in quello successivo. Per il lanciatore Ariane sono previsti altri 6 lanci nel 2025 e 8 nel 2026.

