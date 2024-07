Parla il minorenne che ha lanciato un gatto da un ponte in Sardegna: «Ho sbagliato, sto pensando di fare beneficienza»

Tenta di scusarsi il ragazzo che ha lanciato un gattino da un ponte a Lanusei nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. «So di aver sbagliato e mi sono già pentito. Le autorità mi stanno già facendo pagare i danni, oltre che i danni morale che sto ricevendo a causa delle minacce e degli insulti. ho dovuto eliminare foto e video da ogni social, chiedo perdono», scrive in un video su TikTok S.M. «Ho sbagliato è vero, ma non sapete cosa voglia dire ricevere migliaia di messaggi con insulti, minacce, video della mia via di casa. Sono al limite, sto pensando di fare della beneficienza per cercare di rimediare», aggiunge. In un altro video pubblica qualche messaggio che gli è arrivato in privato. «Sei fottuto, ti ho trovato», gli avrebbe scritto un utente. «Stiamo arrivando, preparati», sarebbe il messaggio di un altro. Il ragazzo, attualmente minorenne, si era fatto riprendere da alcuni amici che hanno poi divulgato il filmato agghiacciante sui social. Una volta diventato virale il video, il giovane è stato denunciato da alcune associazioni animaliste. Oltre a lui, è stata denunciata anche una ragazza che appare nel video. Per il giovane si potrebbe configurare il reato di maltrattamento di animali, la ragazza potrebbe invece concorrere nel reato con la stessa imputazione.

