Milano, il trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo per la sparatoria con la crew di Rondo Da Sosa

La decisione del tribunale di Milano per i fatti di Settimo Milanese del luglio 2023: rimasto feriti due membri del clan “rivale”

Il trapper Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, è stato condannato oggi a 6 anni e mezzo per la sparatoria avvenuta l’11 luglio 2023 davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, nella quale erano rimasti feriti due rivali della crew del rapper Rondo Da Sosa. Lo hanno deciso i giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano al termine del processo con rito abbreviato. La pm Daniela Bartolucci aveva chiesto di condannare il 24enne a poco più di quanto deciso, 7 anni di carcere, per i reati contestati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola, finora mai trovata. Da quell’arma erano partiti i colpi che ferirono alle gambe due rivali vicini al rapper Rondo Da Sosa. Gli avvocato di Shiva sostenevano invece che il trapper non avesse fatto altro che «difendersi dalle violente aggressioni» dei due ragazzi poi feriti.

