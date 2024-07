La storia di Ziggy, il cane risucchiato dalle correnti marine di Venezia che si è salvato nuotando per 5 ore

Il Labrador di 8 anni si è buttato in acqua insieme al padrone, ma è stato portato via dalla corrente. Ha percorso quasi sei chilometri prima di arrivare a riva

Si chiama Ziggy, è un Labrador di 8 anni ed è stato risucchiato dalle correnti marine di Pellestrina, in provincia di Venezia, mentre nuotava in acqua. Ziggy ha resistito però nuotando per ben cinque ore e percorrendo quasi sei chilometri prima di riuscire ad arrivare a riva. Ad accorgersi dell’arrivo del cagnolino è stata una turista padovana che vendendolo solo e stanco se n’è presa cura e lo ha poi restituito ai suoi padroni. A raccontare la storia è stato il comitato territoriale «Lido Oro Benon». «Sabato scorso siamo andati a fare il bagno a circa 3 miglia dalla costa davanti a Pellestrina. Più o meno dove si trovano gli allevamenti di cozze, zona bocca di porto degli Alberoni. Erano circa le 12.30, in barca eravamo in sette compresi alcuni bambini più Ziggy», ha raccontato Marco, il padrone del cane.

Il racconto del padrone

«Ziggy si è tuffato, ma non avremmo mai immaginato, nonostante conoscessimo bene tutta questa zona, che le correnti fossero così forti. Nonostante i miei tentativi, con tutte le mie forze, di non allontanarmi dal cane, le correnti sono state più forti, hanno avuto la meglio e il nostro Labrador è sparito alla nostra vista». A quel punto sono partite le ricerche e l’allerta al gruppo Facebook Pescatori Veneziani che conta oltre 23mila iscritti. «Il gruppo è stato fondamentale, la solidarietà è stata immediata; in tantissimi, in pochi secondi hanno condiviso la nostra richiesta. Mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione del genere. Senza questo gruppo Facebook e senza l’aiuto di tante persone, mai avremmo raggiunto questo risultato per il quale vogliamo ringraziare davvero tutti di cuore. Ziggy è parte di noi».

