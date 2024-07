Stromboli, nuova esplosione e colata piroplastica: sale una nube di gas e cenere sull’isola – Il video

Ancora una forte esplosione a Stromboli, dopo le attività eruttive di inizio mese. Poco dopo le 14 di giovedì 11 luglio la rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una potente esplosione a cui è seguita l’emissione di flussi piroplastici con l’innalzarsi di una densa nube di gas e cenere sull’isola. L’Ingv – Osservatorio etneo, sezione di Catania ha segnalato nella serata di ieri, dalle 22 circa, un graduale incremento dell’attività stromboliana a carico del cratere Voragine, che era ripresa nel pomeriggio. Il modello previsionale della dispersione dell’eventuale nube eruttiva indica una direzione sud. Tale attività produce delle emissioni di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperdono in direzione sud. È stato quindi emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso, nonostante questa nuova fase eruttiva dell’Etna l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è operativo, ma fa registrare dei ritardi, un volo della WizzAir proveniente da Tirana dirottato a Palermo e due easyJet da Napoli e Genova cancellati.

Video di Matteo Appiani, @teo_appio

Leggi anche: