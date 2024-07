Quattro ragazzi morti in un incidente stradale in Irpinia, lo schianto contro un muro di cemento: avevano tra i 19 e 21 anni

Quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono morti in un incidente stradale nella notte in provincia di Avellino. La Mercedes Amg su cui viaggiavano si è scontrata prima con due auto per poi schiantarsi a forte velocità contro il muro in cemento armato di un’azienda lungo la Statale 90 delle Puglie, vicino a Mirabella Eclano. I quattro ragazzi sono morti nell’impatto.

Il 21enne che guidava l’auto e un altro amico vivevano a Frigento, mentre gli altri due bordo erano di Grottaminarda e Calore di Mirabella. Stando a una prima ricostruzione, i quattro ragazzi assieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda erano diretti a Calore di Mirabella per prendere un gelato. Gli occupanti dell’altra auto coinvolta hanno subito lievi ferite.

La circolazione è stata bloccata per diverse ore. Sul posto le ambulanze del 118, carabinieri, Vigili del Fuoco e personale dell’Ansa. Su disposizione della Procura di Benevento, le salme sono state trasferite nella morgue dell’ospedale «San Pio» del capoluogo sannita.

