Una 30enne trovata morta in una scarpata sull’Isola di Ischia, l’allarme lanciato dal compagno

Una donna di 30 anni è stata trovata morta in una scarpata sull’Isola di Ischia. A lanciare l’allarme sarebbe stato il compagno che ha avvertito i carabinieri. La donna, le cui generalità non sono ancora state rese note, non sarebbe originaria dell’isola. Il suo corpo è stato trovato vicino alla casa in cui abitava con il compagno, in località Vatoliere, nel Comune di Barano. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta da un’altezza di pochi metri. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente. La donna sarebbe stata vittima di una caduta accidentale. Ma al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Foto F Photo | Dreamstime.com

