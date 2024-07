Caos Alta-Velocità, guasto elettrico all’altezza di Firenze: treni fermi e ritardi fino a 160 minuti

Mattinata complicata anche per il traffico ferroviario. Dalle 10 di questa mattina, venerdì 19 luglio, un guasto alla linea elettrica nei pressi di Firenze Rovezzano sta rallentando la circolazione ferroviaria. L’inconveniente tecnico – ora «risolto», fa sapere Rfi – sta provocando ritardi fino a 160 minuti, limitazioni e cancellazione per i treni Alta velocità, Intercity e regionali. Da Rete Ferroviaria Italiana fanno inoltre sapere che la criticità ha coinvolto inizialmente due treni dell’Alta velocità. Un primo convoglio avrebbe infatti avuto un problema tecnico: con un cavo tranciato – scrive il Corriere della Sera – l’elettricità è dunque mancata a bordo del treno e questo ha impedito il trasbordo dei passeggeri del treno su un altro mezzo. Un secondo convoglio dell’alta velocità, in coda al primo, sarebbe stato anch’esso fermato dal guasto. In quest’ultimo caso, però, è stato possibile consentire il passaggio degli utenti su un altro treno.

In aggiornamento

