La mamma di Ostia: «Mio figlio arruolato dai clan per spacciare cocaina, non va più a scuola»

L’ultima indagine sullo spaccio di droga a Ostia è partita da una madre disperata per il figlio. «È entrato a far parte di un gruppo criminale. Acquista capi firmati, cena tutte le sere al ristorante e non va più a scuola», ha detto la donna parlando del ragazzo di 17 anni. «Mi ha detto di essere stato reclutato da un suo amico per spacciare cocaina in via Antonio Forni 39», ha spiegato la donna secondo quanto riporta oggi l’edizione romana di Repubblica. L’indirizzo non è casuale: si tratta di uno dei fortini storici del clan Spada. A gestire il gruppo era Mario Velletrani, un pregiudicato in passato vicino al clan Triassi, che utilizzava giovanissimi per lo spaccio, facendoli ruotare con turni da 8 ore.

Il tenore di vita

«Ho notato un radicale cambiamento del tenore di vita di mio figlio, che ultimamente acquista capi d’abbigliamento firmati e tutte le sere si reca presso ristoranti spendendo cifre di denaro considerevoli. Ultimamente, intorno alle 23, mio figlio viene prelevato presso la nostra abitazione da un amico che a bordo di autovetture a noleggio che frequentemente vengono cambiate, lo conduce fino all’appartamento di via Forni», ha raccontato la madre ai magistrati. Il 17enne aveva l’incarico di «cedere materialmente la sostanza stupefacente agli assuntori che si presentano alla porta». E anche i turni: «Da due settimane ha abbandonato la scuola ( un liceo di Ostia) poiché ha iniziato a essere impiegato per la cessione di sostanza stupefacente con turno da mezzanotte alle 8. Fino al mese di gennaio svolgeva il medesimo incarico con turno dalle 16 alle 24 » .

Dario Trombetta detto il Gallina

Tra gli arrestati nella retata c’è anche l’89 Dario Trombetta detto il Gallina, che nel suo curriculum vanta anche una parte nel film cult Amore Tossico, che il regista Claudio Caligari girò a Ostia.

