«Aiuto, mi hanno accoltellato». Spoleto, giovane muore in ospedale dopo esser stato aggredito per strada

Un uomo è stato accoltellato in strada a Spoleto nella serata di sabato 20 luglio ed è poi morto in ospedale. I carabinieri hanno fermato un sospettato e lo hanno portato in caserma, dove è stato interrogato dal magistrato di turno. Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento potrebbe essere avvenuto in seguito a una lite tra i due. Sul caso indaga la procura di Spoleto, che ha aperto un fascicolo per omicidio. Gli inquirenti hanno rinvenuto in strada un coltello da cucina e ritengono che possa trattarsi dell’arma del delitto.

Il racconto della testimone

È stata Maria Rita, una signora che abita proprio nella strada dove è avvenuto l’accoltellamento, la prima a chiamare i soccorsi. «Ho visto un ragazzo che si aggrappava alla recinzione di casa e mi ha detto “signora aiutami, chiama un’ambulanza. Mi hanno accoltellato”», ha raccontato la donna all’Ansa. Questo, ha aggiunto Maria Rita, è avvenuto intorno alle 20:55, quando «ero in cucina a caricare la lavastoviglie con la finestra spalancata». La donna ha raccontato quindi di essere subito uscita di casa insieme al fratello e di avere cercato di aiutare il giovane in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118: «Lo hanno portato via e nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri». La donna ha già riferito tutto agli investigatori.

In copertina: La strada dove un uomo è stato accoltellato a Spoleto, 21 luglio 2024 (ANSA/Gianluigi Basilietti

