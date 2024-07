Sta male dopo la cena di sushi, la madre la ritrova morta: «Per il 118 non si doveva ricoverare»

La famiglia di Giuliana Faraci ha deciso di fare un esposto alla procura, dopo la morte della 40enne che due giorni prima aveva cenato in un ristorante di sushi. La donna originaria di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina, è morta a Sant’Agata Militello dopo essere stata a lungo male a seguito della cena. La famiglia ora spera che la procura accerti le cause della morte e le eventuali responsabilità. Sul caso indaga la procura di Patti, che ha disposto l’autopsia.

Il malore dopo la cena di sushi

Lo scorso venerdì Faraci aveva cenato in un locale di Capo d’Orlando. Poi ha iniziato a sentirsi male. Una volta tornata a casa, le è iniziata a salire la febbre. Il malore peggiorava, perciò ha chiamato il 118. Come spiega l’avvocato che assiste la famiglia, gli operatori sanitari del 118 «sono andati in casa e non hanno ritenuto di dover portare la donna in ospedale».

Secondo il medico non doveva andare in ospedale

Secondo il medico che ha soccorso la 40enne «si trattava di un’intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero». Faraci viveva sola in casa a Sant’Agata di Militello. Ad assisterla nelle ore in cui è stata male c’era la madre. È stata quest’ultima all’alba di oggi 22 luglio a trovare la figlia morta.

