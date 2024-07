L’Etna in eruzione, fontane di lava e forti esplosioni sentite a Catania. Piove cenere sull’aeroporto, stop ai voli – Il video

È arrivata a una quota di 8 km di altezza la nube vulcanica che emerge dal cratere Voragine del’Etna. Dalla notte scorsa è in corso una nuova eruzione molto intensa, con fontane di lava avvistate dal cratere e forti esplosioni dai crateri sommitali sentite anche a Catania. Secondo l’Osservatorio Etneo dell’Ingv, restano ancora molto alti i valori del tremore vulcanico, che starebbe dando segnali di decrescita.

Fino a quando dura lo stop dell’aeroporto di Catania

L’attività stromboliana è accompagnata da una copiosa ricaduta di cenere in diversi territori etnei. Al punto che la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha deciso di sospendere tutti i voli in partenza e in arrivo. Lo stop andrà avanti finché non smetterà di cadere cenere e fino alla rimozione delle piste dello scalo.

