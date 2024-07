Giacomo Bozzoli, ritrovata a Marbella la Maserati Levante. Il giallo dei 50mila euro in contanti

A due settimane dalla fine della fuga di Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario nella fonderia di Marcheno e per 10 giorni latitante all’estero tra Francia e Spagna, prima della cattura nella sua villa a Soiano del Lago, in provincia di Brescia, è stato ricomposto anche un altro tassello della sua clandestinità. La sua auto, una Maserati Levante, è stata ritrovata a Marbella, in Andalusia, tra Gibilterra e Malaga nel sud della Spagna, in una stradina secondaria. Probabilmente parcheggiata lì per non dare troppo nell’occhio quando, dopo aver lasciato l’Italia alcuni giorni prima della sentenza della Cassazione, aveva raggiunto la località con la compagna e il figlio di 9 anni. Il loro arrivo era stato poi registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’hotel, un elemento che si è rivelato utile agli investigatori per tracciare gli spostamenti del ricercato. Ma l’auto sembrava scomparsa e l’ipotesi più plausibile era quella della vendita. Secondo gli inquirenti infatti Bozzoli si era liberato della vettura, comunque ingombrante e vistosa, per eliminare un elemento distintivo – gli investigatori la stavano cercando – e avere con sé contanti. Quando è stato arrestato in Italia, il 39enne aveva con sé un borsello in cui custodiva i 50mila euro. Una delle ipotesi era proprio che quei soldi fossero il frutto della vendita della Maserati. Il ritrovamento dell’auto a Marbella ora però sembra scartare questa possibilità. Le indagini per ricostruire i dieci giorni proseguono, mentre Bozzoli si trova adesso nel carcere Bollate di Milano dove ha potuto vedere il figlio nel giorno del suo compleanno.

