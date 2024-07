Porto Santo Stefano (Monte Argentario), una balenottera nuota tra le barche – Il video

Una balenottera di circa dieci metri è stata avvistata oggi, martedì 23 luglio, a Porto Santo Stefano (Monte Argentario) in Toscana. Il filmato diffuso sui social mostra il cetaceo vicinissimo alla banchina e alle barche ormeggiate. «Mentre facevamo la manovra per uscire dal porto – raccontano a La Nazione i turisti che hanno assistito allo spettacolare (e insolito) avvistamento – abbiamo visto la balenottera. Non ci ha creato nessun problema, anzi, è stata una bella cosa da vedere anche per i passeggeri, che si sono meravigliati e hanno subito fatto dei video. Speriamo che non abbia avuto problemi e sia uscita dal porto in sicurezza».

