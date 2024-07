Il 20enne che tenta di violentare una 13enne a Ostia: fermato dai bagnanti e arrestato

Un cittadino egiziano di 20 anni a Ostia è entrato in acqua e ha tentato di bloccare una ragazzina di 13 anni. Ma i familiari e alcuni bagnanti hanno visto tutto e sono intervenuti. Poi la polizia lo ha fermato mentre cercava di prendere l’autobus. Adesso è in carcere a Regina Coeli. Domenica scorsa la polizia è stata avvertita dalla madre e dalla sorella della vittima. Alle 20,45 la ragazzina stava facendo un ultimo bagno. Quando si è immersa per sciacquarsi un uomo le ha cinto la vita. Il ragazzo egiziano, nato nel 1994, era completamente nudo. Lei ha reagito e ha provato a svincolarsi. Ma non ci è riuscita. Però ha trovato la forza di urlare, attirando l’attenzione della sorella maggiore. Che è intervenuta subito e poi ha chiamato la madre, che ha chiesto aiuto ad altri quattro uomini che si trovavano nei dintorni. I quali hanno interrotto la violenza, mentre lui è andato a quel punto alla fermata del bus. Il pubblico ministero Gabriella Fazi ha disposto l’arresto. Adesso lui dovrà fronteggiare l’accusa di violenza sessuale su minore.

Leggi anche: