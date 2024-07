Bimbo di 5 anni aggredito da un rotweiler, i morsi davanti alla madre dopo aver scavalcato la recinzione: è grave

il bambino stava passeggiando in bici con la madre. Ricoverato a Foligno, non è in pericolo di vita. Indagini sulle responsabilità del proprietario del cane

È in condizioni gravi ma non in pericolo di vita un bambino di cinque anni aggredito da un rotweiler nella zona di Bevagna. L’aggressione è avvenuta ieri sera, 27 luglio, quando il bambino stava passeggiando con la madre in sella a una bici. Il cane avrebbe scavalcato la recinzione dove era custodito, si è avventato contro il bambino e lo ha morso su più parti del corpo. Dopo aver sentito le urla della madre, alcune persone che vivono nella zona sono arrivate per prestare i primi soccorsi e allontanare il cane.

Le indagini

Il bambino è stato ricoverato all’ospedale di Foligno, con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi accertamenti. Sentiti i primi testimoni, mentre è in corso l’individuazione del proprietario del cane per stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia.

Foto Kseniya Vishnevskaja | Dreamstime.com

Leggi anche: