Nuovo sabotaggio in Francia durante le Olimpiadi: vandalizzate le reti di fibra ottica

Un nuovo atto di sabotaggio in Francia durante le Olimpiadi 2024. Questa volta a essere state colpite sono le reti di fibra ottica in sei dipartimenti. Lo ha detto la polizia, sottolineando che Parigi non sarebbe stata colpita. Secondo i media francesi, le installazioni apparterrebbero alle compagnie di telecomunicazioni francesi SFR e Bouygues Telecom. Intanto il servizio di treni ad alta velocità (Tgv) è tornato finalmente alla normalità dopo i disagi dovuti al sabotaggio di venerdì, quando diverse stazioni

sono state colpite con incendi e atti vandalici. Dopo le teorie degli ultimi giorni, è arrivato un primo arresto: un attivista identificato come di “estrema sinistra” è stato arrestato domenica nei pressi di una stazione ferroviaria a Oissel (Seine-Maritime). Nella sua automobile sono stati ritrovati «chiavi d’accesso ai locali tecnici della Sncf», «tronchesi», e un «set di chiavi universali».

