Decisa la data per le elezioni Regionali in Liguria dopo le dimissioni di Toti: si vota il 27 e 28 ottobre

Le prossime elezioni Regionali in Liguria si terranno domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. È la decisione presa dall’intersa tra il presidente facente funzione della Regione Liguria, Alessandro Piana, e la presidente della Corte d’Appello di Genova, Elisabetta Vidali. La data è stata scelta tenendo conto «delle esigenze tecniche organizzative rappresentate dagli uffici regionali e da quelli della Corte d’Appello – si spiega in una nota – affinché le procedure elettorali si svolgano secondo la normativa e nel migliore dei modi».

Chi si candiderà per il dopo Toti

La procedura per la convocazione della nuove elezioni era partita con le dimissioni presentate da Giovanni Toti lo scorso 26 luglio. L’ex governatore ligure, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, è indagato per corruzione, violazione della legge sul finanziamento ai partiti e falso. La coalizione di centrodestra che amministra la Regione non avrebbe ancora individuato il possibile successore di Toti. Nel centrosinistra i partiti potrebbero convergere sulla candidatura dell’ex ministro Andrea Orlando, presentandosi con una coalizione che includa anche M5s e Italia Viva.

Leggi anche: