Per la procura Giovanni Toti può tornare libero, inviato il parere al giudice. Spinelli rischia di restare ai domiciliari

Per la procura di Genova Giovanni Toti può tornare in libertà. I pm Luca Monteverde e Federico Manotti hanno inviato i pareri al Gip in vista dell’udienza del Riesame per l’ex governatore della Liguria, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio. Diverso invece potrebbe essere il destino di Aldo Spinelli. Dopo che il Riesame aveva negato la revoca dei domiciliari, per l’imprenditore del porto, considerato il «grande accusatore» da parte della procura, il parere della procura difficilmente sarà favorevole alla revoca dei domiciliari. La decisione ora spetta al gip Paola Faggioni, che si dovrà esprimere entro il prossimo sabato.

Perché Toti può tornare in libertà

Dopo le dimissioni da presidente della Regione, secondo la procura verrebbe meno la possibilità di restare il reato di corruzione nell’esercizio della sua funzione. Nel caso di Spinelli, invece, gli inquirenti non possono ignorare quanto evidenziato dal giudice del Riesame, che aveva sottolineato come la proprietà dell’azienda restasse ancora saldamente nelle mani di Aldo Spinelli, oltre che del figlio Roberto.

