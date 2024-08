I due frati arrestati per una rapina ad Afragola

I carabinieri di Afragola in provincia di Napoli hanno arrestato sei persone nell’ambito di un’indagine su una rapina. Tra questi anche due frati. Si tratta di padre Domenico Silvestro, parroco della basilica di Sant’Antonio di Afragola, in provincia di Napoli, e padre Nicola Gildi, all’epoca dei fatti di stanza nella stessa parrocchia e oggi rintracciato dai carabinieri nel convento “Santa Maria Occorrevole” di Piedimonte Matese (Caserta). Il primo è ritenuto il mandante della rapina del 26 aprile ai danni di due uomini, uno dei quali extracomunitario. Secondo la procura di Napoli la rapina sarebbe stata eseguita su mandato dei due religiosi per coprire abusi sessuali nei confronti di due vittime. Le quali avevano memorizzato «immagini e chat a dir poco imbarazzanti che avrebbero potuto creare seri problemi ad alcuni frati dei monasteri in cui avevano lavorato le stesse vittime». Obiettivo della rapina esclusivamente i cellulari. L’inchiesta è affidata al pubblico ministero Cesare Sirignano.

