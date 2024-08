Incidente a Milano, furgone investe quattro persone sul marciapiede: morto un turista. Guidatore positivo all’alcol test

È risultato positivo all’alcoltest il conducente 55enne di un furgone che nel pomeriggio di giovedì 1 agosto ha perso il controllo del mezzo a Milano ed è uscito di strada, salendo sul marciapiede e investendo quattro pedoni. Un turista di 49 anni è morto dopo il trasporto all’ospedale Niguarda, un altro è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto introno alle 16.30 in via Boccaccio, in una zona centrale a pochi assi dalla fermata metro Conciliazione. Il furgoncino veniva da piazza Virgilio, in direzione piazza Giovine, quando ha sbandato e ha travolto il semaforo e le persone che stavano aspettando il verde. Un pedone di 49 anni ha riportato le ferite più gravi ed è andato in arresto cardiaco. I sanitari accorsi sul posto lo hanno rianimato ed è stata poi necessaria l’amputazione di un braccio, ma all’arrivo in ospedale l’uomo è deceduto. Altri due pedoni sono stati ricoverati – una ragazza di 21 anni in codice verde, un 22enne tedesco al San Raffaele in gravi condizioni con trauma cranico, al volto, a un braccio e a una gamba -, mentre un quarto è stato medicato sul posto. Anche l’autista del mezzo, risultato positivo al test preliminare per l’alcol effettuato sul posto, è stato ricoverato in codice verde al San Carlo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

