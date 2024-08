Napoli, rissa in centro per il parcheggio: garagisti inseguono e aggrediscono i turisti in strada – Il video

Il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli denuncia quanto avvenuto in via Goethe: il diverbio nato per la tariffa oraria richiesta e le auto danneggiate

Una rissa tra i gestori di una autorimessa e alcuni turisti, con tanto di inseguimento per le strade del centro, ha agitato l’ultimo mercoledì di luglio a Napoli. A denunciare l’episodio è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui propri canali social il video delle violenze ricostruendo l’accaduto. Un gruppo di turisti stranieri avrebbe lasciato le vetture in una autorimessa in zona Municipio prima di fare un giro della città. Al rientro, avrebbero trovato la carrozzeria delle vetture danneggiata e una richiesta considerata esagerata per il parcheggio: 6 euro l’ora a macchina. Il gruppo stando, a quanto è possibile ricostruire finora, si è quindi rifiutato di pagare, ne è nato un diverbio e gli animi si sono surriscaldati. Nel video si vedono i garagisti inseguire i turisti per strada, i calci e i pugni tra lo sgomento di chi assiste alla scena. Sul posto sono arrivate poi le volanti della polizia, ma il traffico si era già paralizzato. Borrelli accusa: «Sulla situazione garage sono anni che lanciamo l’allarme. Tariffe spropositate, strade pubbliche usate come postazioni auto dei garage con relativa sosta selvaggia, intere vie bloccate. Se poi chi gestisce queste autorimesse lo fa con metodi pseudo-camorristici e fa ricorso all’intimidazione e alla violenza allora è il caso di fermarli».

