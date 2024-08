La Turchia blocca Instagram: «Ha censurato un post su Haniyeh»

La Turchia ha bloccato l’accesso a Instagram. Lo ha reso noto l’Autorità turca di regolamentazione per l’informazione e le comunicazioni digitali, senza specificare il motivo o la durata del divieto. Il provvedimento segue le critiche del direttore della Comunicazione della presidenza turca Fahrettin Altun nei confronti della piattaforma, a causa della sua decisione di bloccare i post di condoglianze per l’uccisione di Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas. «Questa è censura pura e semplice», ha affermato Altun su X, mentre non sono giunti commenti immediati da parte della società madre di Instagram, Meta, né sul blocco di Instagram e né sulle parole di Altun. Secondo un rapporto di ‘Free Web Turkey’ sulla censura di Internet pubblicato il mese scorso, nel 2023 in Turchia sono stati bloccati almeno 219mila siti web mentre nel 2022 erano 40mila.

Leggi anche: