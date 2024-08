Torino, vicesindaco di Ceres folgorato da un palo durante l’allestimento per le Valliadi: è in gravi condizioni

Mauro Poma, 68enne vicesindaco di Ceres nel Torinese, è rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a un palo in ferro nella struttura con cucina che stavano allestendo per le Valliadi, un evento sportivo nelle Valli di Lanzo. Poma è arrivato all’ospedale Molinette di Torino in elisoccorso ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino, dopo un prolungato arresto cardiaco. La prognosi rimane riservata. L’uomo si è accasciato a terra dopo aver toccato il palo e ha perso conoscenza, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche una donna e il suo bambino che sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non risultano gravi. Madre e figli non sono stati investiti dalla scarica, ma sono rimasti scioccati per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e i vigili del fuoco, e in seguito sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria locale. La struttura da cui è partita la scarica elettrica era in corso di montaggio e serviva ad accogliere la cena all’aperto organizzata a margine dell’evento, che è stato cancellato e l’area è stata messa in sicurezza. Quella di oggi a Ceres era la quarta giornata delle Valliadi, una manifestazione ludico-sportiva che aveva toccato il 23 giugno Cantoira, il 7 luglio Mezzenile e che vede l’ultima data in calendario il 1 settembre a Lemie, che coinvolge una serie di valli del Canavese, in provincia di Torino.

