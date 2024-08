Settimo Torinese, esplosione in un appartamento in ristrutturazione: crolla parte del ponteggio, un ustionato

La persona ferita non sarebbe grave, una decina in tutto gli intossicati

Un’esplosione, poi l’incendio e una parte del ponteggio che collassa. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di lunedì 5 agosto in via De Francisco, a Settimo Torinese, alla periferia nord-est del capoluogo piemontese. L’esplosione è avvenuta all’interno di un appartamento di una palazzina n ristrutturazione e ha richiesto l’intervento di numerose squadre die vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ustionata in maniera non grave e ci sarebbero diversi intossicati. Una decina in tutto quelli che hanno avuto bisogno delle cure del personale medico del 118 arrivato sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Due ponteggi allestiti all’esterno del condominio, a causa anche dell’incendio che è divampato, presentano problemi di stabilità e dovranno essere messi in sicurezza. Le squadre di Torino Stura, Torino Lingotto, Torino Centrale e Volpiano che si sono occupati dello spegnimento e dell’evacuazione dello stabile.

