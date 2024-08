Grazzanise, bambina di 11 anni muore mentre gioca in strada: disposta l’autopsia

Tragedia a Grazzanise, un piccolo comune in provincia di Caserta, dove una bambina di 11 anni ha perso la vita mentre giocava per strada nel vicolo di via Tonneta, poco lontano dal centro abitato. Secondo le primissime ricostruzioni, la piccola Rosa potrebbe essere stata colta da un malore improvviso. I fatti sono accaduti ieri, 5 agosto. I vicini e i familiari sono accorsi nell’immediato dalla piccola, nel tentativo disperato di salvarla, ma anche l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 non ha avuto alcun esito positivo. I carabinieri della locale stazione e della compagnia di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti per avviare le indagini e chiarire le circostanze dell’accaduto. Nel frattempo, il corpo della piccola è stato trasportato all’istituto di medicina legale di Caserta, dove verrà sottoposto ad autopsia per determinare con precisione le cause della morte.

