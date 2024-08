Chiara Ferragni, svuotato lo storico negozio di Milano in via Cappelli: scaffali deserti e niente vestiti del brand dell’influencer

In vetrina è rimasto solo l’occhio, simbolo del brand dell’influencer

All’interno dello storico store di via Capelli, il passaggio che collega corso Como con piazza Gae Aulenti a Milano, è rimasto solo l’occhio, simbolo del brand dell’influencer Chiara Ferragni. Dentro scaffali vuoti, niente accessori. A garantirlo è il Corriere della Sera che conferma la desolazione del negozio lanciato nel 2017 dall’imprenditrice digitale, ora in vacanza a Mykonos con i figli, la sorella Francesca e la madre. Da tempo circolavano voci sulla chiusura del punto milanese, così come gran parte della merce del brand Ferragni spopolava, dopo il Pandoro gate, tra bancarelle e negozi secondari a prezzi stracciati.

