Bologna, morto uno dei 16 bambini feriti arrivati da Gaza: aveva sei mesi

Il piccolo ha avuto un arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza

Un bambino di sei mesi, proveniente dalla Striscia di Gaza, è deceduto ieri sera durante il trasporto in ambulanza dall’aeroporto di Bologna all’ospedale Niguarda di Milano. La notizia è stata resa pubblica dalla Regione Emilia-Romagna, la quale ha riferito che il piccolo, che faceva parte di un gruppo di 16 bambini evacuati per motivi sanitari sotto il coordinamento della protezione civile, è morto per un arresto cardiaco mentre l’ambulanza si trovava all’altezza di Parma. Intanto, nella tarda serata di ieri sera, sono giunti a Torino all’ospedale infantile Regina Margherita, un adolescente di 17 anni e un bambino di 3 anni, entrambi provenienti dalla Striscia di Gaza.

I due pazienti sono stati inizialmente assistiti all’ospedale italiano Umberto I del Cairo, prima di essere trasferiti in Italia tramite un volo aereo nel pomeriggio. Il trasporto dall’aeroporto militare di Bologna a Torino è stato gestito dal personale sanitario della Regione Piemonte, coordinato dalla centrale operativa 118 di Torino, insieme a volontari della protezione civile regionale e membri della Croce Rossa Italiana. Il 17enne è affetto da un tumore osseo al bacino ed è ora ricoverato nel reparto di Oncoematologia pediatrica. Il piccolo di 3 anni, invece, soffre di una grave cardiopatia ed è stato ricoverato nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica, sotto la direzione di Carlo Napoleone Pace. Entrambi i pazienti sono accompagnati dalle loro madri.

