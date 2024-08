Cerveteri, allerta per la scomparsa di una 12enne. L’appello dei genitori di Angelica Pambianco: «Aiutateci a trovarla»

Della ragazzina non si hanno più notizie dalla notte tra venerdì e sabato. Non sarebbe la prima volta che si allontana da casa

Non sarebbe la prima volta che Angelica Pambianco si allontana volontariamente dalla casa dove vive con i genitori a Cerenova, frazione di Cerveteri, località di villeggiatura sul litorale laziale a Nord di Roma. La ragazzina ha 12 anni e dalla notte tra venerdì e sabato i familiari ne hanno perse le tracce dopo che lei è uscita di casa di nascosto. I genitori, come riporta Fanpage, hanno già sporto denuncia e ipotizzano che l’adolescente possa essere ospite di amici o conoscenti. La notizia si è presto diffusa a Cerveteri dove sono partite le ricerche con il contributo dei Carbinieri di Civitavecchia e della comunità, compresa la sindaca, Elena Gubetti, che in un post su Facebook ha pubblicato alcune immagini della ragazzina appellandosi a chi la segue affinché le condividano per agevolare le ricerche.

L’identikit di Angelica Pambianco

Sempre secondo quanto riferisce Gubetti, pare che Angelica Pambianco sia stata vista a Roma. Si suppone quindi che possa aver raggiunto la capitale con i mezzi pubblici. Sono stati allertati anche gli ospedali e la Polfer. Della ragazzina, oltre alle immagini sono state fornite alcune caratteristiche fisiche. È alta e longilinea, mora con i capelli lunghi e ha una carnagione olivastra. Non si sa come sia vestita perché ha lasciato l’abitazione familiare durante la notte senza che qualcuno la vedesse.

Leggi anche: