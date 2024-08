Siena, 31enne muore in casa dopo uno sparo alla testa. Sotto torchio il compagno, ma c’è l’ipotesi di un colpo partito per errore

Una donna di 31 anni è morta nel pomeriggio per un colpo di arma da fuoco in una casa di Siena in Strada del Villino, vicino al centro storico. A dare l’allarme e chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, lo sparo che ha ucciso la donna potrebbe essere partito per sbaglio mentre due familiari maneggiavano un’arma in casa. Nulla da fare per lei tuttavia, avendola il proiettile centrata in piena testa. Nella casa dove vive la famiglia di origine sudamericana, sono comunque in corso i rilievi della polizia scientifica, compresi gli accertamenti del caso sull’arma. Il compagno della 31enne, nel frattempo, è stato portato in questura per essere sentito.

