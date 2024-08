Colpita da un fulmine in spiaggia, dopo 8 giorni dichiarata la morte cerebrale per Pamela Di Lorenzo: aveva 42 anni

La donna era in vacanza in Abruzzo. Stava passeggiando con un’amica, quando è andata in arresto cardiaco dopo essere stata colpita da un fulmine

I medici hanno dichiarato la morte cerebrale per Pamela Di Lorenzo, la 42enne colpita da un fulmine lo scorso sabato 3 agosto mentre si trovava su una spiaggia ad Alba Adriatica. La donna era ricoverata da otto giorni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Teramo. Di Lorenzo viveva ad Alba, in Piemonte, con suo marito e il figlio minorenne.

Il fulmine caduto ad Alba Adriatica

In vacanza in Abruzzo, Di Lorenzo lo scorso 3 agosto stava passeggiando in spiaggia con un’amica, quando sono state colpite da un fulmine. Vicino a loro si trovava anche un turista francese, rimasto ferito. Delle tre donne ricoverate dopo l’incidente, la 42enne era la più grave. Dopo essere stata colpita, il cuore di Di Lorenzo si era fermato. La donna era stata rianimata dai soccorritori per poi essere trasferita in elicottero in ospedale. Ma le sue condizioni sembravano già molto gravi.

Leggi anche: