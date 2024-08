Perché Il Messaggero oggi non è in edicola, la dura nota del giornale: «Colpa di Fastweb»

«L’inaffidabilità di Fastweb ha costretto il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell’edizione odierna. Mentre il Gazzettino è uscito in versione incompleta». Questa la denuncia, pubblicata sul sito on line de Il Messaggero, che lamenta un «disservizio indipendente dalla nostra volontà, esattamente come successo 50 giorni fa, c’è un guasto al sistema che Fastweb non è riuscita a risolvere con prontezza». «Non a caso il sito DownDetector ha raccolto non poche lamentele tra gli utenti di Fastweb, in relazione ai servizi offerti. Si parla di intelligenza artificiale e di algoritmi ad alta velocità, ma in Italia ancora si combatte con linee telefoniche e annessi sistemi inefficienti», accusa il quotidiano. Un attacco molto duro su cui potrebbe arrivare una nota dell’azienda nelle prossime ore.

Leggi anche: